Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев просят поделиться мнением о работе служб уборки снега (видео)

В Красноярске улицы от снега очищают 240 рабочих бригад и 119 спецмашин, сообщили в городском Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Источник: РИА "Новости"

В ночную смену специалисты провели активные работы по уборке и вывозу снега на улицах Лесопарковой, Крупской, Забобонова, 60 лет Октября и Александра Матросова. Сегодня, 2 декабря, они работают на Тобольской, Высотной, Ленина, Карла Маркса и других участках дорожной сети.

В первую очередь оживленные магистрали и улицы обрабатывают противогололедными материалами. Затем специалисты аккуратно сметают снег с тротуаров на проезжую часть в прилотковую зону, чтобы его можно было вывезти вместе со снегом с дорог. Это синхронизированная работа, которая требует четкой координации.

«Мы делаем все возможное для предотвращения заторов и обеспечения комфортных условий для пешеходов и водителей. Ваше мнение важно для нас! Делитесь своими впечатлениями о работе служб уборки снега в комментариях», — обратились к жителям Красноярска в УДИБе.

Напомним, ранее в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщали, что суровые морозы осложняют процесс уборки снега в городе. При температуре ниже −30°C возникают проблемы с функционированием гидравлических механизмов спецтехники.