Красноярцев просят поделиться мнением о работе служб уборки снега (видео)

В ночную смену специалисты провели активные работы по уборке и вывозу снега на улицах Лесопарковой, Крупской, Забобонова, 60 лет Октября и Александра Матросова. Сегодня, 2 декабря, они работают на Тобольской, Высотной, Ленина, Карла Маркса и других участках дорожной сети.
В первую очередь оживленные магистрали и улицы обрабатывают противогололедными материалами. Затем специалисты аккуратно сметают снег с тротуаров на проезжую часть в прилотковую зону, чтобы его можно было вывезти вместе со снегом с дорог. Это синхронизированная работа, которая требует четкой координации.
«Мы делаем все возможное для предотвращения заторов и обеспечения комфортных условий для пешеходов и водителей. Ваше мнение важно для нас! Делитесь своими впечатлениями о работе служб уборки снега в комментариях», — обратились к жителям Красноярска в УДИБе.
Напомним, ранее в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства сообщали, что суровые морозы осложняют процесс уборки снега в городе. При температуре ниже −30°C возникают проблемы с функционированием гидравлических механизмов спецтехники.