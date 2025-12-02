Провести генеральную уборку улиц пообещали в мэрии

«Ситуация с уборкой снега в Хабаровске находится на постоянном контроле. Мы понимаем, что после снегопадов важно оперативно расчистить дороги и тротуары, чтобы горожане могли комфортно и безопасно передвигаться по краевому центру. Прошу граждан с пониманием относиться к работе предприятий благоустройства. Бригады трудятся в усиленном режиме днем и ночью. Мы будем продолжать очистку улиц до полной ликвидации последствий снегопада. Хочу обратиться к владельцам машин, чтобы они не парковали транспорт вдоль обочин. Это значительно облегчит работу служб благоустройства и позволит им провести полную и тщательную очистку городских трасс», — прокомментировал Сергей Кравчук.