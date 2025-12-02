Белорусам сказали, кто должен менять почтовые ящики в подъездах. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале администрации Центрального района Минска.
Техническое обслуживание почтовых ящиков регулируется совместным постановлением Министерства связи и информатизации и Министерства жилищно-коммунального хозяйства № 21/29 от 30 декабря 2019 года «Об утверждении Инструкции по техническому содержанию абонентских почтовых шкафов в жилищном фонде Республики Беларусь».
В администрации Центрального района уточнили, что ремонтом, заменой или же установкой новых ящиков занимается «Белпочта» по договору. Вместе с тем только собственник квартиры может подать заявку на замену, оплатить услугу организации «Белпочта». Что касается арендаторов, то они обязаны обсудить данный вопрос с владельцем.