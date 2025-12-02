Белорусам сказали, кто должен менять почтовые ящики в подъездах

В администрации Центрального района уточнили, что ремонтом, заменой или же установкой новых ящиков занимается «Белпочта» по договору. Вместе с тем только собственник квартиры может подать заявку на замену, оплатить услугу организации «Белпочта». Что касается арендаторов, то они обязаны обсудить данный вопрос с владельцем.