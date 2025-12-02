Ричмонд
Суд запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии

Cуд в Москве запретил объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Суд в Москве запретил объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Прокуратура выявила такие вакансии в открытом доступе в интернете. В одних вакансиях было обозначено, что наличие гражданства Киргизии является обязательным требованием для соискателя, в других сообщалось, что работодатель создает особые условия работы для граждан Узбекистана, следует из материалов.

Суд напомнил, что дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку запрещена законом, и принял решение признать информацию, размещенную на нескольких интернет-страницах, запрещенной к распространению, заключается в материалах. В настоящий момент указанные в иске адреса недоступны.