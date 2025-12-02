Ричмонд
Четыре заключенных получили отказ в помиловании от комиссии в Омской области

Далее это решение может изменить президент России.

Источник: Комсомольская правда

Областное министерство региональной безопасности озвучило итоги заседания комиссии по вопросам помилования на территории региона. Оно прошло в понедельник, 1 декабря.

Ведомство сообщило, что в этот раз помилования запрашивали четыре арестанта, сидящих в омских колониях.

«По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении четырех осужденных», — уточнило министерство.

При этом окончательное решение по каждому из обращений примет президент Владимир Путин.

Примеры, когда по всей группе прошений о помиловании региональная комиссия выносит только отказы, не отвечая положительно ни одному просителю, не уникальны.

До того, в июне 2024 года, также был отказ в помиловании по всем шести поступившим тогда запросам.

Ранее мы сообщали, что в области прошел конкурс поделок заключенных «Национальная игрушка».