Четыре заключенных получили отказ в помиловании от комиссии в Омской области

Областное министерство региональной безопасности озвучило итоги заседания комиссии по вопросам помилования на территории региона. Оно прошло в понедельник, 1 декабря.
Ведомство сообщило, что в этот раз помилования запрашивали четыре арестанта, сидящих в омских колониях.
«По результатам рассмотрения ходатайств о помиловании и документов, представленных администрациями исправительных учреждений и уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Омской области, комиссией принято решение об отказе в гуманном акте помилования в отношении четырех осужденных», — уточнило министерство.
При этом окончательное решение по каждому из обращений примет президент Владимир Путин.
Примеры, когда по всей группе прошений о помиловании региональная комиссия выносит только отказы, не отвечая положительно ни одному просителю, не уникальны.
До того, в июне 2024 года, также был отказ в помиловании по всем шести поступившим тогда запросам.
