«Туман и ухудшение видимости»: из-за опасных условий власти ограничили движение по трассе Уфа-Инзер-Белорецк

Сегодня утром, 2 декабря, на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк ввели временное ограничение движения для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
Ограничение ввели с 09:00 на участке трассы с 67 по 222 километр. Причиной послужили густой туман и значительное ухудшение видимости, что создает опасные условия для движения.
Ориентировочное время снятия ограничения установлено на 10:30.
