Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я у нее снова плохой»: Николаев ответил Собчак на слова о жадности

Журналистке Ксении Собчак пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за использование фрагментов песен певца Игоря Николаева. Композитор в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV прокомментировал обвинения в жадности, которые поступили от телеведущей.

Журналистке Ксении Собчак пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за использование фрагментов песен певца Игоря Николаева. Композитор в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV прокомментировал обвинения в жадности, которые поступили от телеведущей.

По его словам, подобная ситуация происходит не впервые. Однако в прошлый раз конфликт удалось урегулировать мирно, поэтому звезды остались в хороших отношениях.

— Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос, она сказала: «Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждем вас у нас в театре, на любой спектакль приходите». Сейчас я у нее снова плохой, — высказался музыкант.

Николаев задался вопросом, почему прошлый случай не научил Собчак своевременно получать согласие на использование его композиций.

— История с песней «Не обижай меня» очень смешная, мне очень нравится, — и Ксюша там смешная, и залетело это в сильный хайп, — добавил певец.

До этого композитор Николаев признался, что его задели высказывания исполнительницы Аллы Пугачевой. Он не понимает, почему артистка, с которой много лет дружил, выдала за правду информацию, которую ей передали третьи лица.