«Я у нее снова плохой»: Николаев ответил Собчак на слова о жадности

— Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос, она сказала: «Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждем вас у нас в театре, на любой спектакль приходите». Сейчас я у нее снова плохой, — высказался музыкант.