«Я у нее снова плохой»: Николаев ответил Собчак на слова о жадности

Журналистке Ксении Собчак пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за использование фрагментов песен певца Игоря Николаева. Композитор в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV прокомментировал обвинения в жадности, которые поступили от телеведущей.
По его словам, подобная ситуация происходит не впервые. Однако в прошлый раз конфликт удалось урегулировать мирно, поэтому звезды остались в хороших отношениях.
— Собчак знает, что последний наш разговор закончился мило. Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос, она сказала: «Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждем вас у нас в театре, на любой спектакль приходите». Сейчас я у нее снова плохой, — высказался музыкант.
Николаев задался вопросом, почему прошлый случай не научил Собчак своевременно получать согласие на использование его композиций.
— История с песней «Не обижай меня» очень смешная, мне очень нравится, — и Ксюша там смешная, и залетело это в сильный хайп, — добавил певец.
До этого композитор Николаев признался, что его задели высказывания исполнительницы Аллы Пугачевой. Он не понимает, почему артистка, с которой много лет дружил, выдала за правду информацию, которую ей передали третьи лица.