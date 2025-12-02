Зоны отдыха появятся на Комаровском рынке

Зоны отдыха появятся на минском Комаровском рынке. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель генерального директора Людмила Томашевич.
Она уточнила, что второй этап модернизации рынка, как планируется, будет проводиться с начала декабря.
— Более того, мы планируем сделать зоны отдыха для того, чтобы посетители, которые пришли на рынок, не только могли купить соответствующий товар, но и насладиться особой атмосферой, которая царит на территории рынка, — обратила внимание заместитель генерального директора.
В эфире телеканала уточнили, что модернизация была поделена на восемь этапов, а весь процесс, как ожидается, завершится в 2027 году. При этом Комаровка работает в обычном режиме.
В рамках модернизации уже успели заменить практически все ряды мясной продукции (380 штук), на их месте появились холодильные витрины. Была расширена зона обслуживания, установлено дополнительное оборудование для хранения продукции, улучшено освещение.
