Росавиация сняла ограничения в шести аэропортах на юге России

Росавиация утром 2 декабря сняла временные ограничения на полеты в шести аэропортах юга России. Речь идет об аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Нальчика, Магаса, Краснодара и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как пояснили в Росавиации, ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Теперь работа воздушных гаваней возвращается к стандартному режиму.
При этом в Краснодарском крае аэропорт Сочи закрывали всего на час. О введении там временных ограничений ранее сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он пояснил, что эта мера также связана с необходимостью гарантировать безопасность полетов. Решение было принято из-за угрозы воздушного удара.
Власти Сочи и Сириуса информировали население о мерах предосторожности в случае беспилотной угрозы. При опасности в городе включаются сирено-речевые установки, предупреждающие жителей. Жителям курорта рекомендовано подготовить минимальный набор вещей и быть готовыми при необходимости укрыться в защитных сооружениях.