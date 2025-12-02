Росавиация сняла ограничения в шести аэропортах на юге России

Власти Сочи и Сириуса информировали население о мерах предосторожности в случае беспилотной угрозы. При опасности в городе включаются сирено-речевые установки, предупреждающие жителей. Жителям курорта рекомендовано подготовить минимальный набор вещей и быть готовыми при необходимости укрыться в защитных сооружениях.