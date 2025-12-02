Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация сняла ограничения в шести аэропортах на юге России

Ограничения сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного, Нальчика, Магаса, Махачкалы и Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация утром 2 декабря сняла временные ограничения на полеты в шести аэропортах юга России. Речь идет об аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Нальчика, Магаса, Краснодара и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Росавиации, ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Теперь работа воздушных гаваней возвращается к стандартному режиму.

При этом в Краснодарском крае аэропорт Сочи закрывали всего на час. О введении там временных ограничений ранее сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что эта мера также связана с необходимостью гарантировать безопасность полетов. Решение было принято из-за угрозы воздушного удара.

Власти Сочи и Сириуса информировали население о мерах предосторожности в случае беспилотной угрозы. При опасности в городе включаются сирено-речевые установки, предупреждающие жителей. Жителям курорта рекомендовано подготовить минимальный набор вещей и быть готовыми при необходимости укрыться в защитных сооружениях.