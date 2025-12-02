Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, впервые появилась на телевидении в парике

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян проходит курс химиотерапии, ее лечение от рака продолжается. Она заранее понимала, что терапия может повлиять на здоровье и привести к выпадению волос, поэтому купила несколько париков. Один из них она надела для эфира в студии журналиста Владимира Соловьева.
Это было ее первое появление в медийном поле после объявления о тяжелом диагнозе. Симоньян не стала отдельно говорить о своем внешнем виде.
Соловьев тепло поприветствовал коллегу и поддержал ее во время эфира.
— Очень рад тебя видеть, моя дорогая, — сказал он.
Еще 7 сентября журналистка сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Симоньян 22 сентября также рассказала о том, что проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы «рада сообщить», что у нее все хорошо, однако старается никогда не врать.
Журналистка 26 сентября сообщила о другом горе — смерти своего супруга Тиграна Кеосаяна. Режиссер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.