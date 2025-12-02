Ричмонд
Из Перми запустят прямой авиарейс в Абхазию

Маршрут «Пермь-Сухум» вошел в число субсидируемых.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс сообщил о расширении программы международных субсидируемых авиаперелетов. В 2026 году планируют запустить прямой авиарейс в Абхазию по маршруту «Пермь-Сухум».

В Пермском крае также сохранится еще один международный субсидируемый прямой авиаперелет. Регион свяжет с Беларусью маршрут «Пермь-Минск».

В новом полетном сезоне с федеральной поддержкой продолжат летать самолеты в Самару, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкалу, Когалым, Нижневартовск, Усинск, за счет региональной субсидии — Ярославль и Горно-Алтайск.

В стадии согласования находятся маршруты «Пермь — Краснодар» и «Пермь — Нарьян-Мар».

«Сейчас ведем отбор авиаперевозчиков по субсидируемым направлениям, финансируемым за счет региона. Это маршруты в Ярославль, Горно-Алтайск, Минск и Сухум. Кто будет летать», — узнаем в конце декабря — пояснили «КП-Пермь» в краевом министерстве транспорта.