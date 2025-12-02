На Урале кричащему от боли мужчине очевидцы вызвали полицию вместо врачей

Сообщается, что 38-летнему жители Башкирии стало плохо на железнодорожном вокзале в Усть-Катаве.
«Информация о том, что в здании вокзала находится вероятно нетрезвый пассажир, который нарушает общественный порядок, кричит, выражается грубой нецензурной бранью в адрес окружающих и не реагирует на замечания, поступила в дежурную часть линейного отдела полиции», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.
Когда стражи порядка прибыли на место, обнаружили мужчину, который «вел себя не совсем адекватно, однако его поведение больше походило на состояние человека, испытывающего приступ сильной боли».
Правоохранители вызвали бригаду СМП, медикам пришлось экстренно госпитализировать «дебошира», а полицейские связались с его близкими, рассказали о о состоянии здоровья и местонахождении родственника.
«Мужчина следовал на поезде Новокузнецк — Кисловодск, возвращался домой после вахты. На станции Усть-Катав ему пришлось сойти из-за острого болевого синдрома. Самостоятельно добраться до больницы он не смог, дойдя лишь до вокзала, где от нестерпимой боли начал кричать, напугав железнодорожников, которые и вызвали полицию», — пояснили в пресс-службе.