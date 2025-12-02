На Урале кричащему от боли мужчине очевидцы вызвали полицию вместо врачей

«Мужчина следовал на поезде Новокузнецк — Кисловодск, возвращался домой после вахты. На станции Усть-Катав ему пришлось сойти из-за острого болевого синдрома. Самостоятельно добраться до больницы он не смог, дойдя лишь до вокзала, где от нестерпимой боли начал кричать, напугав железнодорожников, которые и вызвали полицию», — пояснили в пресс-службе.