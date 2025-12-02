Топ-5 главных новостей на утро вторника, 2 декабря 2025:
1. Президентка Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы «румынское пространство»: Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.
2. «Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.
3. Теперь нас еще и пальмовым маслом травят: В Молдове задержали пять тонн продукта со смертельно опасными химическими соединениями.
4. Такого теплого начала зимы в Молдове давно не было: Синоптики обещают до +10 градусов и солнце.
5. Молдавский олигарх сделал заявление из СИЗО: Владимир Плахотнюк завершил изучение дела и требует открыть процесс для всей прессы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.
Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).
Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.
Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).
Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.
Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).