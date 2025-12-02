Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 2 декабря 2025: Зачем Санду хочет сделать на месте Молдовы «румынское пространство»; Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове; зима в Молдове началась с +10 гр

1. Президентка Санду призналась, что ее цель — сделать на месте Молдовы «румынское пространство»: Теперь понятно, к чему репрессии против граждан.

2. «Жёлтая власть» украла у стариков деньги: Илан Шор заявил о закрытии социальных проектов в Молдове.

3. Теперь нас еще и пальмовым маслом травят: В Молдове задержали пять тонн продукта со смертельно опасными химическими соединениями.

4. Такого теплого начала зимы в Молдове давно не было: Синоптики обещают до +10 градусов и солнце.

5. Молдавский олигарх сделал заявление из СИЗО: Владимир Плахотнюк завершил изучение дела и требует открыть процесс для всей прессы.

ЕС вмешался в парламентские выборы в Молдове в 10 раз сильнее, чем Россия: Победа ПАС была заранее прописана в Брюсселе, обеспечена цензурой и манипуляциями с голосами диаспоры.

Об этом сообщается в докладе доктора Нормана Льюиса «Щит против демократии» (далее…).

Румынский паспорт на продажу: Кто получает выгоду, и причем здесь Молдовы и почему это геополитический козырь.

Ни одна цивилизованная страна так бессовестно и открыто не торгует своими паспортами, как Румыния (далее…).

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).