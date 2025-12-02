Ричмонд
Из Компартии Китая исключили 43 чиновника: как идет крупнейшая за 50 лет антикоррупционная чистка

РИАН: В Компартии Китая идет крупнейшая с 70-х годов антикоррупционная чистка.

Источник: Комсомольская правда

После октябрьского четвертого пленума 20-го созыва, прошедшего в Пекине, в Компартии Китая началась крупнейшая с 70-х годов антикоррупционная чистка. Только с 23 октября по 1 декабря за серьезные нарушения дисциплины партбилета лишили 43 чиновников разного ранга. Об этом сообщает РИА Новости.

В их числе шестеро работали в центральных органах госвласти Китая. Большая часть из этой шестерки подозревается во взяточничестве, они находятся под следствием. Это, в частности, замглавы ВСНП провинции Хэйлунцзян Сун Шушен и экс-руководитель народной прокуратуры района Пудун в Шанхае Цэн Гуодун.

Заинтересовались правоохранители и чиновниками провинциального уровня, руководством госкомпании по добыче угля, а также член парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг.

По словам директора центра НИУ ВШЭ Василия Кашина, проходящая антикоррупционная кампания в КПК — «одна из крупнейших чисток» в китайском госаппарате с 1970-х годов.

В прошлом году из Компартии Китая (КПК) исключили двух бывших министров обороны за серьезные дисциплинарные нарушения. Ли Шанфу и Вэя Фэнхэ подозревают во взяточничестве.

До этого со съезда Компартии Китая силой вывели предшественника Си Цзиньпина — бывшего лидера КНР Ху Цзиньтао.

