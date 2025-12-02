Из Компартии Китая исключили 43 чиновника: как идет крупнейшая за 50 лет антикоррупционная чистка

В их числе шестеро работали в центральных органах госвласти Китая. Большая часть из этой шестерки подозревается во взяточничестве, они находятся под следствием. Это, в частности, замглавы ВСНП провинции Хэйлунцзян Сун Шушен и экс-руководитель народной прокуратуры района Пудун в Шанхае Цэн Гуодун.