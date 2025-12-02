Российский хоккеист устроил две жесткие драки в одном матче НХЛ

Первый бой разгорелся у ворот «Нью-Джерси», где Воронков сошёлся в противостоянии с канадским защитником Бренденом Диллоном. В ходе схватки российский хоккеист нанёс несколько точных ударов, после которых Диллон, падая, ударился лицом о лёд и не смог самостоятельно подняться. Ему потребовалась помощь медицинского персонала, чтобы покинуть площадку. Обоим игрокам были назначены пятиминутные штрафы за участие в драке.