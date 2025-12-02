Российский хоккеист устроил две жесткие драки в одном матче НХЛ

Российский форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал главным участником двух конфликтов в гостевом матче НХЛ против «Нью-Джерси». Инциденты произошли во втором периоде игры.
Первый бой разгорелся у ворот «Нью-Джерси», где Воронков сошёлся в противостоянии с канадским защитником Бренденом Диллоном. В ходе схватки российский хоккеист нанёс несколько точных ударов, после которых Диллон, падая, ударился лицом о лёд и не смог самостоятельно подняться. Ему потребовалась помощь медицинского персонала, чтобы покинуть площадку. Обоим игрокам были назначены пятиминутные штрафы за участие в драке.
Вскоре после возвращения на лёд Воронков снова был втянут в потасовку — на этот раз с американским нападающим Стефаном Ноэсеном, что также привело к пятиминутным штрафам для обоих.
Матч завершился победой «Коламбуса» со счётом 5:3, однако сам Воронков не набрал в этой игре очков по системе «гол+пас».
