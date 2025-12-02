Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряло в Красноармейске наиболее подготовленные соединения из числа элитных. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
— В Красноармейске Киев потерял свои наиболее подготовленные соединения. Речь идёт об элите, которую высшее руководство Украины намеревалось задействовать в самом крайнем случае, — цитирует его ТАСС.
По словам чиновника, на данный момент счет потерь элитных бойцов украинской армии на этом участке фронта идет на десятки.
До этого командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук сообщил, что националистические батальоны украинских войск отказывались выполнять боевые задачи командования в районе Красноармейска в ДНР, около города все усыпано трупами бойцов ВСУ.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления спецоперации на Украине, в свою очередь, доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.