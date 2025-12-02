Артист из Хабаровского края дебютировал на сцене Кремлёвского дворца

Уроженец Амурска Владимир Бабенко дебютировал в Государственном Кремлевском дворце с авторской песней, сообщил ИА «Хабаровский край сегодня». Он принял участие в праздничном концерте ко Дню матери.
Известный хабаровский артист выступил на масштабной сценической площадке вместе с Фарухом Хасановым, Маргаритой Позоян и Анжеликой Пушновой, исполнив авторскую композицию «Здравствуй».
Это, безусловно, яркий дебют, так как в концерте приняли участие ведущие артисты страны, среди которых народные артисты РФ Игорь Николаев и Валерия, заслуженные артисты РФ Жасмин и Зара, и другие.
Певец из Амурска пел для гостей, а ими стали шесть тысяч человек из России, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, среди которых — около двух тысяч семей участников специальной военной операции.