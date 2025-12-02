Правила безопасного обращения с бытовым газом

Техобслуживание.
Ежегодно проходите техобслуживание газового оборудования по договору с газораспределительной организацией (ГРО). Это необходимо, чтобы своевременно обнаружить и устранить утечку газа. При выполнении работ газовики оценивают техническое состояние оборудования, определяют необходимость его замены или ремонта, проверяют герметичность соединений, тягу в дымовых и вентиляционных каналах, проводят очистку горелок, регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы.
Проверяйте тягу и оголовки дымоходов.
При работе газового оборудования происходит выделение угарного газа, который не имеет ни цвета, ни запаха. Если помещение плохо проветривается, и вентиляция не работает, угарный газ постепенно накапливается и может нанести серьезный вред здоровью.
Периодически необходимо проверять наличие тяги в вентиляционном канале, если тяги нет — пользоваться газовыми приборами запрещено! Приложите лист тонкой бумаги к вентиляционной решетке, смотровому окну колонки или котла. Если бумага притянулась — тяга есть.
Также проверяйте оголовки дымоходов. Не допускайте их обмерзания и закупорки!
Используйте газовые приборы только по назначению.
— не обогревайте помещение плитой;
— не сушите вещи над плитой;
— не привязывайте к трубам газопровода веревки, не нагружайте и не используйте их в качестве опоры.
Ремонтировать газовое оборудование могут только специалисты.
Запрещено самостоятельно ремонтировать газовое оборудование и вмешиваться в его работу. Устранять неисправности могут только специалисты газораспределительной организации по договору на техобслуживание. В случае поломки необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу вашей газораспределительной организации, специалисты оперативно проведут ремонт оборудования.
Если вы почувствовали запах газа немедленно позвоните по телефонам 104, 112 или по телефону аварийной службы вашей ГРО.
— Откройте окна.
— Закройте вентили на газопроводах и кранах приборов.
— Не зажигайте огонь, не курите, не пользуйтесь электроприборами.
— Покиньте помещение и дожидайтесь приезда газовиков.