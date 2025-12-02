Правила безопасного обращения с бытовым газом

Ежегодно проходите техобслуживание газового оборудования по договору с газораспределительной организацией (ГРО). Это необходимо, чтобы своевременно обнаружить и устранить утечку газа. При выполнении работ газовики оценивают техническое состояние оборудования, определяют необходимость его замены или ремонта, проверяют герметичность соединений, тягу в дымовых и вентиляционных каналах, проводят очистку горелок, регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы.