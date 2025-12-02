Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила безопасного обращения с бытовым газом

В зимний период газовое оборудование в режиме пиковых нагрузок. Поэтому важно подготовить приборы к зиме и соблюдать правила безопасности, напоминает АО «Омскоблгаз».

Источник: Комсомольская правда

Техобслуживание.

Ежегодно проходите техобслуживание газового оборудования по договору с газораспределительной организацией (ГРО). Это необходимо, чтобы своевременно обнаружить и устранить утечку газа. При выполнении работ газовики оценивают техническое состояние оборудования, определяют необходимость его замены или ремонта, проверяют герметичность соединений, тягу в дымовых и вентиляционных каналах, проводят очистку горелок, регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы.

Проверяйте тягу и оголовки дымоходов.

При работе газового оборудования происходит выделение угарного газа, который не имеет ни цвета, ни запаха. Если помещение плохо проветривается, и вентиляция не работает, угарный газ постепенно накапливается и может нанести серьезный вред здоровью.

Периодически необходимо проверять наличие тяги в вентиляционном канале, если тяги нет — пользоваться газовыми приборами запрещено! Приложите лист тонкой бумаги к вентиляционной решетке, смотровому окну колонки или котла. Если бумага притянулась — тяга есть.

Также проверяйте оголовки дымоходов. Не допускайте их обмерзания и закупорки!

Используйте газовые приборы только по назначению.

— не обогревайте помещение плитой;

— не сушите вещи над плитой;

— не привязывайте к трубам газопровода веревки, не нагружайте и не используйте их в качестве опоры.

Ремонтировать газовое оборудование могут только специалисты.

Запрещено самостоятельно ремонтировать газовое оборудование и вмешиваться в его работу. Устранять неисправности могут только специалисты газораспределительной организации по договору на техобслуживание. В случае поломки необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу вашей газораспределительной организации, специалисты оперативно проведут ремонт оборудования.

Если вы почувствовали запах газа немедленно позвоните по телефонам 104, 112 или по телефону аварийной службы вашей ГРО.

— Откройте окна.

— Закройте вентили на газопроводах и кранах приборов.

— Не зажигайте огонь, не курите, не пользуйтесь электроприборами.

— Покиньте помещение и дожидайтесь приезда газовиков.