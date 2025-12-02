Российские военные Южного округа нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны у ликвидированных иностранных наемников на Константиновском направлении в ДНР. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил стрелок с позывным «Горец».
Он отметил, что среди убитых видел людей с характерными американскими жетонами. По его словам, у них были собственные аптечки и бронежилеты американского производства.
Военный подчеркнул, что такая экипировка позволяет без сомнений определить происхождение этих противников, передает РИА Новости.
Ранее, 2 декабря, стало известно, что командование Вооруженных сил Украины потеряло в Красноармейске наиболее подготовленные соединения из числа элитных.
До этого командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук сообщил, что националистические батальоны украинских войск отказывались выполнять боевые задачи командования в районе Красноармейска в ДНР. Около города все усыпано трупами бойцов ВСУ.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления спецоперации на Украине, в свою очередь, доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.