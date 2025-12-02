В Тольятти предложили модель создания новых продуктов из сельхозотходов

Как отметили в ведомстве, отходы сельского хозяйства оседают на свалках и выделяют токсичные соединения и парниковые газы, чем загрязняют почву и воду. При использовании линейной модели экономики, когда отходы производства и потребления выбрасываются, теряется до 40% мирового продовольствия и наносится ущерб природе. Экономика замкнутого цикла предполагает повторное использование отходов, когда они перерабатываются и возвращаются в производство, создавая добавленную стоимость. Профессор института инженерной и экологической безопасности ТГУ Наталья Шелепина предложила модель повторного использования отходов переработки на примере зерна гороха. Работа проведена в рамках программы «Приоритет-2030» нацпроекта «Молодежь и дети».