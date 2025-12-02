Белорусы рассмотрели здание райисполкома в Жлобине на купюре в 20 долларов

В эфире телеканала отметили, что оба здания были построены в разное время, однако они выдержаны в одном направлении. Так, Белый дом был построен ирландским архитектором в так называемом палладианском стиле. Здание Жлобинского райисполкома (он был построен в 1954 году) — в духе советского неоклассицизма или сталинского ампира.