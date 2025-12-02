Белорусы рассмотрели здание райисполкома в Жлобине на купюре в 20 долларов. Подробности обнародовали в эфире телеканала ОНТ.
В Беларуси пользователи в социальных сетях активно обсуждают поразительное сходство Белого дома и Жлобинского районного исполкома на купюре в 20 долларов. Некоторые ролики набирают сотни тысяч просмотров и комментариев.
В эфире телеканала отметили, что оба здания были построены в разное время, однако они выдержаны в одном направлении. Так, Белый дом был построен ирландским архитектором в так называемом палладианском стиле. Здание Жлобинского райисполкома (он был построен в 1954 году) — в духе советского неоклассицизма или сталинского ампира.
— Архитектор, запроектировавший здание Белого дома, идею привез из Ирландии, где многое было заимствовано у итальянских коллег. А мы, естественно, воплотили все лучшее, что было создано в мире, что было в Италии, Ирландии и Америке. Поэтому и получилось очень похоже, — пояснил главный архитектор Жлобина в 1988 — 2002 годы Виктор Фещенок.
Белорусы увидели здание райисполкома в Жлобине на купюре $20. Фото: ont.by.
Банкноту в 20 долларов начали печатать с 1928 года. Вместе с тем нумизматы и коллекционеры обращают внимание, что «жлобинский фасад» возник относительно недавно. Член правления Белорусского общества коллекционеров Валерий Кравченко уточнил, что раньше Нацбанк США печатал купюры другого фасада здания Белого дома:
— После 2000 года они решили внести изменения и разместить изображение здание с другого ракурса. 10 и 20 долларов в Америке самые популярные и оборачиваемые — их тиражи сумасшедшие.
В Жлобинском историко-краеведческом музее считают ситуацию, которая возникла с купюрой в 20 долларов, своеобразным подарком для районного центра и ждут туристов.
