В САФУ уточнили параметры контакта ледокола и корабля при буксировке вплотную

Отмечается, что для понимания реальной картины контакта буксируемого судна с ледоколом Лубенченко использовал приложение Ansys. В модуле для проведения динамических расчетов Explicit Dynamics студент построил часть носовой оконечности судна и кормовую оконечность ледокола проекта 22220 в районе их касания. В расчете демпформации при контакте двух кораблей от резкой остановки тандема студент учел вес судна, скорость, время контакта, материал, из которого состоит кринолин ледокола и многое другое.