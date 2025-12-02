В Воронеже обнаружили масштабные проблемы с озеленением

Если с неряшливо оформленными клумбами воронежцы ещё готовы мириться, то состояние деревьев, особенно на центральных улицах, вызывает массу нареканий в соцсетях. Старые деревья, которые давали хорошую тень, снесены, молодые кронированные саженцы часто засыхают. Особое возмущение горожане высказывают по поводу проспекта Революции, где в рамках реконструкции убрали под землю все воздушные кабели, вырубили липы и посадили новые — но с такими маленькими приствольными квадратами, что деревья в засушливом воронежском климате не прижились. Не исключено, что среди кабелей и стройматериалов, которыми напичкан грунт под тротуарами, деревьям просто негде найти питательные вещества.