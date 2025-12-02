В Воронеже обнаружили масштабные проблемы с озеленением

Как показала проверка, в Коминтерновском, Центральном и Советском районах управы завысили объемы работ по содержанию озелененных территорий. Из-за этого комбинаты благоустройства получили из казны города необоснованную субсидию на 2,1 миллиона рублей.
Комбинаты Левобережного, Ленинского и Железнодорожного районов приобрели для посадки 150 деревьев и девять тысяч кустарников на 4,7 миллиона. Но большая часть растений засохла. Например, в Железнодорожном районе погибли 94 из 120 деревьев и почти все кустарники, а их было высажено семь тысяч. В Левобережном из 1300 кустарников погибло 340 (27 процентов, допустимый уровень — 15). Причина — несоблюдение правил посадки и отсутствие ухода. Общий ущерб бюджету здесь оценили в три миллиона рублей.
Плачевная ситуация с огромными убытками сложилась при озеленении обочин всех новых дорог: на улицах Шишкова — Тимирязева, Загоровского, Урывского и Тобольской, на развязке на улице Остужева. Подрядчик, работавший на Остужевской развязке, заменил саженцы. Но, по мнению специалистов КСП, визуально ничего не поменялось. О результатах можно будет судить весной.
Вице-спикер городской думы Олег Черкасов отметил, что проблему удастся решить только при условии, что озеленением в районных комбинатах благоустройства будут заниматься профильные специалисты, например агрономы, а не дорожные строители. Только тогда удастся избежать приобретения некачественных саженцев, нарушения правил высадки растений и ухода за ними.
В четырех районах аудиторы выявили факты обрезки и вырубки деревьев без необходимых на то разрешений (порубочных билетов). За проверяемый период зафиксировано 111 случаев незаконной рубки, ущерб — 16,5 миллиона рублей. Возбуждено 18 уголовных дел.
В Коминтерновском районе потратили 1,2 миллиона рублей на посев газонной травы, которая не взошла. У музея Воздушно-десантных войск ее пришлось засевать повторно.
Контрольно-счетная палата направила в управы районов представления по всем выявленным нарушениям. Для их исправления утверждены графики проверок комбинатов благоустройств, начата разработка и актуализация паспортов на закрепление озелененных территорий. Материалы КСП по фактам завышения объемов выполненных работ и нанесению ущерба бюджету направлены в прокуратуру.
Этой осенью КСП представляла еще один отчет о проверке контрактов на озеленение и устройство цветников в 2025 году. Оказалось, что 70 процентов цветников, где побывали ревизоры, имеют неэстетичный вид и, по сути, не ухожены. Рассада не соответствовала заказу и была посажена не так, как положено.
Если с неряшливо оформленными клумбами воронежцы ещё готовы мириться, то состояние деревьев, особенно на центральных улицах, вызывает массу нареканий в соцсетях. Старые деревья, которые давали хорошую тень, снесены, молодые кронированные саженцы часто засыхают. Особое возмущение горожане высказывают по поводу проспекта Революции, где в рамках реконструкции убрали под землю все воздушные кабели, вырубили липы и посадили новые — но с такими маленькими приствольными квадратами, что деревья в засушливом воронежском климате не прижились. Не исключено, что среди кабелей и стройматериалов, которыми напичкан грунт под тротуарами, деревьям просто негде найти питательные вещества.
Тем временем
На данный момент в Воронеже обсуждают благоустройство пешеходной части улицы Карла Маркса в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отрезок от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса был перекрыт все лето, и нетрудно было заметить, что работы шли с большими перерывами. По словам мэра Сергея Петрина, газоны здесь увеличены за счет приствольных пространств. Визуально кажется, что они уменьшились. На месте некоторых клумб сейчас устроены дощатые настилы. Работы на следующем отрезке улицы, уже перекопанном и разгороженном строительным заборчиками, продолжат весной.