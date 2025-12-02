Ученые МИСИС повысили износостойкость высокоэнтропийного сплава в шесть раз

Как рассказал директор научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Дмитрий Штанский, одним из самых перспективных материалов считается высокоэнтропийный сплав, состоящий, как правило, из 5 и более металлов, концентрация которых находится в интервале от 5 до 35%. Такое сочетание создает особую микроструктуру, благодаря которой сплавы отличаются высокой твердостью и стабильностью при нагреве. Однако даже они могут разрушаться из-за трещин и окисления при длительной работе.