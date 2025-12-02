Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске открыли памятник участникам специальной военной операции

Предложение о создании монумента поступило от родственников военнослужащих и самих защитников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В жилом районе Гидростроитель города Братска 1 декабря состоялось торжественное открытие памятника, посвященного всем участникам специальной военной операции. Как сообщает мэр города Александр Дубровин, предложение о создании монумента поступило от родственников военнослужащих и самих защитников.

— Это наш долг и дань уважения всем, кто защищает нашу страну, кто рискует жизнью ради нашего будущего, и тем, кто отдал свою жизнь за Родину, — сказал Александр Дубровин.

Новый памятник должен стать местом памяти и единения: сюда смогут приходить вернувшиеся домой бойцы, родственники героев, а также школьники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на доме № 11 по проспекту Маршала Жукова в Иркутске появилась мемориальная доска. Она посвящена старшему лейтенанту Александру Курбатову, который погиб в 2023 году «за ленточкой».