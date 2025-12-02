Не считали укусы: в Омске выявили нарушения в работе с бездомными животными

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в сфере обращения с безнадзорными животными. Нарушения зафиксировали в деятельности ГУ ветеринарии, об этом в ведомстве рассказали 2 декабря.
За три квартала 2025 года на территории области зарегистрировали 2628 укусов собак. За аналогичный период прошлого года этот же показатель составил 2719 случаев. Таким образом, инцидентов стало больше на 3,3 процента.
«Главным управлением не в полной мере используются административные механизмы воздействия на лиц, допустивших нарушения в сфере ответственного обращения с животными, должным образом не налажено взаимодействие с правоохранительными органами», — отметили в надзорном ведомстве.
Было также установлено, что ветслужба не утвердила обязательный перечень данных о животных в приютах и порядок публикации информации в интернете. В региональном управлении не всегда обладали актуальными сведениями о нападениях, что вело к формированию недостоверной статистики.
По итогам проверки начальнику ГУ внесли представление. После разбирательств чиновники начали устранять нарушения и разрабатывать необходимые нормативные акты.
Ранее «КП Омск» сообщила, что бездомные собаки держат в страхе окрестности окраины города.