Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве запретил публиковать объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии

Столичный суд наложил запрет на объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Столичный суд наложил запрет на объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Сотрудники прокуратуры нашли подобные предложения о работе в Сети. В одних было обозначено, что наличие гражданства Киргизии является обязательным требованием для соискателя. Были и те вакансии, где работодатель создает особые условия работы для граждан Узбекистана.

В инстанции подчеркнули, что дискриминация соискателей по национальному признаку незаконна. Поэтому суд решил признать информацию, размещенную на нескольких сайтах, запрещенной к распространению. На данный момент указанные в иске адреса недоступны, передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), в свою очередь, предложил обязать мигрантов, приезжающих в Россию для проживания, приобретать полис ДМС. По его мнению, это позволит им получать медицинскую помощь без нагрузки на бюджет.

Кроме того, недавно Министерство внутренних дел РФ по итогам комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» приняло более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше