Суд в Москве запретил публиковать объявления о найме граждан Узбекистана и Киргизии

Столичный суд наложил запрет на объявления о вакансиях, в которых предпочтение отдавалось гражданам Узбекистана и Киргизии. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
Сотрудники прокуратуры нашли подобные предложения о работе в Сети. В одних было обозначено, что наличие гражданства Киргизии является обязательным требованием для соискателя. Были и те вакансии, где работодатель создает особые условия работы для граждан Узбекистана.
В инстанции подчеркнули, что дискриминация соискателей по национальному признаку незаконна. Поэтому суд решил признать информацию, размещенную на нескольких сайтах, запрещенной к распространению. На данный момент указанные в иске адреса недоступны, передает РИА Новости.
Кроме того, недавно Министерство внутренних дел РФ по итогам комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025» приняло более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранных граждан за пределы страны.