Суд в РФ запретил объявления о вакансиях для граждан Узбекистана и Киргизии

В Москве запретили распространение объявлений, в которых работодатели указывали предпочтение соискателям по национальному признаку.

В Москве запретили распространение объявлений, в которых работодатели указывали предпочтение соискателям по национальному признаку. Судебное решение принято после проверки прокуратуры, выявившей подобные вакансии в открытом доступе.

В документах отмечено, что часть объявлений содержала обязательное требование о наличии гражданства Киргизии, другие обещали особые условия труда для граждан Узбекистана.

Суд напомнил, что подобная дискриминация прямо противоречит закону.

Уточняется, что размещённая информация признана запрещённой, а страницы, указанные в иске, на данный момент недоступны.

