Суд в РФ запретил объявления о вакансиях для граждан Узбекистана и Киргизии

В Москве запретили распространение объявлений, в которых работодатели указывали предпочтение соискателям по национальному признаку. Судебное решение принято после проверки прокуратуры, выявившей подобные вакансии в открытом доступе.
В документах отмечено, что часть объявлений содержала обязательное требование о наличии гражданства Киргизии, другие обещали особые условия труда для граждан Узбекистана.
Суд напомнил, что подобная дискриминация прямо противоречит закону.
Уточняется, что размещённая информация признана запрещённой, а страницы, указанные в иске, на данный момент недоступны.
Читайте также: Стало известно, что фонд дочери Ларисы Долиной ликвидирован по решению суда.