Трампа отправили на МРТ из-за его преклонного возраста

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер Дональд Трамп прошел МРТ-обследование из-за возраста, врачи не обнаружили нарушений.
По словам Левитт, результаты проверки сердечно-сосудистой системы оказались «абсолютно нормальными», без признаков отклонений. Нормальными признаны и данные обследования брюшной полости.
Она также отметила, что медики не выявили у 79-летнего президента сужения артерий, проблем с кровотоком или нарушений работы сердца.
В Белом доме подчеркнули, что такие обследования проводятся для подтверждения жизнеспособности и работоспособности президента, передает РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее рассказал, что американский лидер способен работать почти без сна. По его словам, во время длительных перелетов президент может не спать около 20 часов.
Однако соратники Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.