Заморозки, туманы и гололёд вернулись в столичный регион

В столичном регионе после почти недельного перерыва вернулись ночные заморозки, сопровождающиеся туманами и гололёдом, сообщил метеоролог Михаил Леус в своём Telegram-канале «Погода от шефа».
По данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура в Москве составила 0,0°, на других станциях фиксировались значения от +0,2° до −0,9°. В Новой Москве температура опускалась до −0,9°. В Подмосковье морозы отмечались почти повсеместно: лишь в Коломне и Воскресенске минимум был положительным (+0,1°), а самой холодной точкой стала Шаховская (-1,0°).
Высокая влажность привела к образованию туманов с видимостью около 500 м, а в Домодедове несколько часов наблюдалась замерзающая морось.
Днём температура поднимется до 0… +2°, туманы начнут рассеиваться ближе к полудню, однако вечером возможное повторное ухудшение видимости до 300−600 м. Ближайшей ночью температура вновь опустится до около 0° в Москве и −2… +1° по области.
