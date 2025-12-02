Заморозки, туманы и гололёд вернулись в столичный регион

По данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура в Москве составила 0,0°, на других станциях фиксировались значения от +0,2° до −0,9°. В Новой Москве температура опускалась до −0,9°. В Подмосковье морозы отмечались почти повсеместно: лишь в Коломне и Воскресенске минимум был положительным (+0,1°), а самой холодной точкой стала Шаховская (-1,0°).