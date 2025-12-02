В США назвали главное препятствие достижения мира на Украине

США и Россия могли бы договориться по Украине. В Вашингтоне назвали главное препятствие к достижению мирного соглашения. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Вашингтон дистанцируется от Европы, которая «находится в одиночестве» и должна рассчитывать на себя. Детали мирного плана США вызвали впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей с Россией, чем в защите трансатлантического альянса, говорится в материале иностранного издания.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о серьезной доработке плана США по мирному урегулированию конфликта на Украине и оптимистичном настрое администрации.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 2 декабря 2025 года должен приехать в Россию для обсуждения мирного плана по Украине. В Кремле заявили, что РФ открыта для диалога, ее позиция давно известна.