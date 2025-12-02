Студентка депилировала зону бикини на глазах у однокурсников и сняла видео

Будущая косметолог заявила, что подобная практика для их школы не является чем-то необычным. Она проходит подготовку по уходу за лицом, эпиляции и наращиванию ресниц. Девушка подчеркнула, что восковая эпиляция для неё не представляет сложности и не вызывает боли. По её словам, больше всего её удивили эмоции окружающих, которые и стали поводом снять происходящее.