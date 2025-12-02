Ричмонд
Студентка депилировала зону бикини на глазах у однокурсников и сняла видео

В США обсуждают случай на занятиях отделения косметологии школы Пола Митчелла в Луисвилле. Студентка продемонстрировала эпиляцию зоны бикини прямо при однокурсниках и выложила видео, вызвав масштабную реакцию в сети.

По данным издания People, 19-летняя студентка зафиксировала на камеру, как её сокурсники наблюдают за процедурой, которую она выполняла самостоятельно. Реакция группы — явное удивление и растерянность — стала главным содержанием ролика.

Будущая косметолог заявила, что подобная практика для их школы не является чем-то необычным. Она проходит подготовку по уходу за лицом, эпиляции и наращиванию ресниц. Девушка подчеркнула, что восковая эпиляция для неё не представляет сложности и не вызывает боли. По её словам, больше всего её удивили эмоции окружающих, которые и стали поводом снять происходящее.

Видео быстро стало вирусным. С момента публикации оно набрало 4,5 млн лайков и более 52 тысяч комментариев, превратив учебный эпизод в очередной интернет-сюжет.

