Участникам СВО и членам их семей в Башкирии на год продлили налоговые льготы

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» освобождает бойцов СВО и их родных от уплаты транспортного налога за 2025 год. Уплатить его предстояло бы в 2026 году. В текущем году они уже не платят налог за 2024 год.