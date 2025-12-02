Ричмонд
Участникам СВО и членам их семей в Башкирии на год продлили налоговые льготы

В Башкирии участников СВО еще на год освободили от транспортного налога.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о продлении на год налоговых льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.

Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан» освобождает бойцов СВО и их родных от уплаты транспортного налога за 2025 год. Уплатить его предстояло бы в 2026 году. В текущем году они уже не платят налог за 2024 год.

Льгота распространяется на физических лиц, принимающих или принимавших участие в СВО, а также на членов их семей — супругов, а для не состоящих в браке — на отца или мать.

Освобождение действует на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. При владении двумя и более транспортными средствами налог не взимается за одно ТС каждого типа по выбору налогоплательщика.

