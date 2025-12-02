Ричмонд
В Уфе в микрорайоне Инорс построят мечеть и образовательный центр

В Уфе утвержден проект застройки территории, ограниченной бульваром Баландина, улицами Валерия Лесунова, Летчика Кобелева и бульваром Тухвата Янаби.

Источник: Главархитектура Уфы / Главархитектура Уфы

Как сообщает Главархитектура, на площади в 19 гектаров будет реализован комплексный подход к развитию территории. Сейчас большая часть этой территории занята частным сектором, гаражами и долгостроями, которые будут снесены.

Проект предусматривает значительное развитие социального блока. Планируется построить многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 800 мест и детский сад на 200 воспитанников, поликлинику на 900 посещений, гандбольный клуб на 500 зрительских мест с открытыми спортивными площадками и мечеть. Также в квартале планируется возведение жилого дома в 25 этажей с наземной двухуровневой автостоянкой на 130 мест и открытыми парковками на 583 места. Максимальные сроки реализации проекта рассчитаны до 2042 года.

Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.