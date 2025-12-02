В Уфе в микрорайоне Инорс построят мечеть и образовательный центр

Проект предусматривает значительное развитие социального блока. Планируется построить многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 800 мест и детский сад на 200 воспитанников, поликлинику на 900 посещений, гандбольный клуб на 500 зрительских мест с открытыми спортивными площадками и мечеть. Также в квартале планируется возведение жилого дома в 25 этажей с наземной двухуровневой автостоянкой на 130 мест и открытыми парковками на 583 места. Максимальные сроки реализации проекта рассчитаны до 2042 года.