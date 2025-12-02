Омские учреждения собрали более 300 коробок вещей для участников СВО

2 декабря омское минтруда сообщило о завершении формирования крупной партии гуманитарной помощи для участников спецоперации. Подведомственные учреждения передали более 300 коробок с необходимыми вещами для бойцов.
В течение ноября сотрудники и подопечные комплексных центров, домов-интернатов, а также волонтеры собирали предметы первой необходимости. В отправляемый груз вошли маскировочные сети, окопные свечи, газовые горелки, медикаменты, средства гигиены, теплая одежда, термобелье, продукты длительного хранения.
Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.
«Специалисты завершили сортировку собранного гумгруза, провели детальную опись и подготовили каждую коробку к транспортировке», — уточнили в пресс-службе министерства труда и социального развития Омской области.
Отдельный вклад сделал Крутинский дом-интернат, который передает землякам на СВО две полностью укомплектованные машины. Автомобили получат омские бойцы из 119 полка и 106 дивизии ВДВ.
Колонна сформируется на базе Единого гуманитарного центра и проследует в Курскую область в начале декабря.
