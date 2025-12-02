Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские учреждения собрали более 300 коробок вещей для участников СВО

Одежду и оборудование отправят в Курскую область.

Источник: Комсомольская правда

2 декабря омское минтруда сообщило о завершении формирования крупной партии гуманитарной помощи для участников спецоперации. Подведомственные учреждения передали более 300 коробок с необходимыми вещами для бойцов.

В течение ноября сотрудники и подопечные комплексных центров, домов-интернатов, а также волонтеры собирали предметы первой необходимости. В отправляемый груз вошли маскировочные сети, окопные свечи, газовые горелки, медикаменты, средства гигиены, теплая одежда, термобелье, продукты длительного хранения.

Фото: пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

«Специалисты завершили сортировку собранного гумгруза, провели детальную опись и подготовили каждую коробку к транспортировке», — уточнили в пресс-службе министерства труда и социального развития Омской области.

Отдельный вклад сделал Крутинский дом-интернат, который передает землякам на СВО две полностью укомплектованные машины. Автомобили получат омские бойцы из 119 полка и 106 дивизии ВДВ.

Колонна сформируется на базе Единого гуманитарного центра и проследует в Курскую область в начале декабря.

Ранее «КП Омск» сообщила, что ветслужба не считала количество укусов собак, начальнику ГУ внесли представление.