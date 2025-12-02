Омская область потратит 82 млн рублей на обновление ДК и оснащение музея

Губернатор Виталий Хоценко сообщил об утвержденном распределении более 82 млн рублей между муниципальными районами на капремонт учреждений культуры и модернизацию их базы в 2026−27 годах. Решение принято в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» президентского нацпроекта «Семья».
Хоценко обратил внимание, что поддержка учреждений культуры остается приоритетным направлением развития районов. Утвержденные меры дадут одновременно решать вопросы содержания объектов и создавать современные условия для работы коллективов и проведения культурных событий.
«В предстоящие два года отремонтируем ДК в Муромцевском, Тюкалинском и Азовском районах. А Колосовский историко-краеведческий музей получит новое оборудование и мебель. Обновление проведем благодаря национальному проекту “Семья”, — конкретизировал губернатор.
Субсидии потратят на капремонт КДЦ в Муромцевском, Тюкалинском и Азовском районах. Кроме того, на оснащение Колосовского историко-краеведческого музея. В числе работ обновление внутренних помещений, инженерных систем, замена изношенного оборудования, создание более комфортной среды.
Работа по развитию объектов культуры продолжается: в этом году в регионе открыли пять модельных библиотек, а до конца декабря завершат модернизацию еще двух объектов.
«В районах завершаются ремонты музеев, школ искусств и кино-досуговых центров, что позволит повысить доступность культурных услуг для жителей региона», — подытожила пресс-служба облправительства.
