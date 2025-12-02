Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря

Кроме того, с 1 января 2026 года на этот маршрут планируют выпустить автобусы среднего класса, чтобы повысить уровень комфорта для пассажиров. Также откорректированы маршруты автобусов № 509, 509а и 509б, курсирующих между ТПУ «Канавинский» и автостанцией в Городце. На территории Борского округа трасса движения стала короче — теперь транспорт не заезжает в поселок Неклюдово. Такое изменение призвано сократить время в пути для жителей Городецкого района, следующих в Нижний Новгород.