Четыре нижегородских автобусных маршрута изменились с 1 декабря

Теперь он делает остановку у 10-го квартала жилого комплекса «Кузнечиха Город» (ранее «Новая Кузнечиха»). Теперь автобус курсирует по проспекту Героев Донбасса. Остальная часть маршрута осталась без изменений: транспорт продолжает следовать от ЖК «Академический» через улицы Бринского и Генерала Ивлиева. При этом расписание движения не меняется, благодаря сокращению времени межрейсового отстоя.
Кроме того, с 1 января 2026 года на этот маршрут планируют выпустить автобусы среднего класса, чтобы повысить уровень комфорта для пассажиров. Также откорректированы маршруты автобусов № 509, 509а и 509б, курсирующих между ТПУ «Канавинский» и автостанцией в Городце. На территории Борского округа трасса движения стала короче — теперь транспорт не заезжает в поселок Неклюдово. Такое изменение призвано сократить время в пути для жителей Городецкого района, следующих в Нижний Новгород.
Напомним также, что в ночь на 2 декабря должна была открыться временная дорога на улице Родионова.