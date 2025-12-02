Мастер спорта России по боксу из Хабаровска рассказала о своих победах и планах

Мастер спорта России по боксу из Хабаровска Рукет Куштова более шести лет ломает стереотипы, доказывая, что можно оставаться хрупкой красивой женщиной и добиваться успеха в таком жестком виде спорта. Благодаря боксу она нашла и своё призвание, сейчас учится в Российском университете спорта и Московском медицинском колледже. Спортсменка рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», чем её привлекает бокс и как она выбрала профессию реабилитолога.
Прийти в секцию бокса Рукет посоветовал папа. Дочка с раннего детства отличалась слишком боевым характером и не боялась давать жесткий отпор обидчикам, особенно мальчишкам, которые были сильнее. Саму Рукет восхищала целеустремленность успешных спортсменов, а бокс, по ее мнению, — один из тех видов спорта, которые лучше всего помогают сформировать сильный характер.
В зал девушка впервые пришла в 15 лет, казалось бы, в позднем возрасте для начала занятий спортом, но Рукет быстро доказала: если есть огромное желание, начать спортивную карьеру никогда не поздно. Через три года она победила на первенстве Дальневосточного федерального округа, впервые в истории женского бокса Хабаровского края показав столь высокий результат. В том же году она стала серебряным призером XI Летней спартакиады учащихся России.
Рукет уверена, что добиться успеха смогла благодаря тому, что ей повезло с тренерами. Александр Малюгин и Петр Бирюков встретили девушку как родную. На тот момент в зале занимались всего две девушки — дочь одного из тренеров и сама Рукет. Причем она с первых же дней стремилась боксировать в ринге, участвовать в спаррингах.
Старт в боксе был для девушки очень успешным. Казалось, она нашла занятие по душе и характеру и наставников, которые могли привести к победам. Но на определённом этапе тренировки показались слишком тяжелыми, Рукет стала меньше верить в себя и в итоге решила бросить бокс.
Хабаровский край мог лишиться чемпионки, если бы девушка случайно не столкнулась на улице со своим тренером. Ответить на вопрос, почему перестала ходить в зал, не смогла: было стыдно признаться, что устала и не хочет больше отрабатывать удары на тренажерах. Но обещание поставить ее в спарринг с другим боксером стало достаточно мотивирующим, и Рукет вернулась в зал.
— Я очень благодарна за поддержку тренерам и другим боксерам. В спаррингах я стояла только с парнями, девушки не хотели драться. Мне тоже сначала было трудно перебороть страх, перед ударом закрывала глаза. Но парни относились уважительно к новичку, позволяли «работать на себя», проще говоря, смело бить. Я и сама старалась как можно больше времени проводить в ринге, так и научилась защищаться и уклоняться от ударов, — вспоминает девушка.
Казалось бы, девушку должны были пугать последствия ударов: поврежденная кожа, синяки и ссадины не сочетаются с образом хрупкой красивой барышни. Спортсменку это не беспокоит, в отличие от ее мамы, которая не смотрит бои дочери. Объясняет это тем, что не может видеть, как бьют ее ребенка или та сама кого-то бьет.
За три года Рукет участвовала в более чем 20 соревнованиях, три из них были международными. В октябре этого года она в очередной раз праздновала победу во всероссийском турнире. В открытом кубке «Осенний вызов — 2025» не только победила, но и была удостоена наград за самый красивый бой и за лучшую технику.
Конечно, и у чемпионки бывают неудачи. В такие моменты она спрашивает себя и тренеров, что сделала не так. После работы над ошибками вновь берет себя в руки и выходит в ринг.
Сейчас Рукет учится в Российском университете спорта и Московском медицинском колледже. Профессию спортивного реабилитолога она выбрала после того, как сама прошла тяжелейший путь восстановления после травмы.
В 2023 году во время участия в международном турнире порвала связки. Травма была такой тяжелой, что никто, кроме нее самой, не верил в возвращение спортсменки в ринг. Врачи — травматологи, реабилитологи — помогли встать на ноги. В следующем году Рукет стала призером чемпионата России среди женщин 19 — 40 лет, благодаря чему вошла в историю спорта Хабаровского края.
А в том страшном 2023 году поняла еще, что хочет работать в сфере медицины и помогать другим спортсменам восстанавливать здоровье, как врачи помогли ей.
— Мне очень интересно учиться. В вузе и колледже нам дают такую подготовку, которая поможет развиваться в профессии и спорте. Знания в сфере медицины и спорта помогут мне побеждать дальше и быстрее восстанавливаться даже после самых тяжелых боев, — уверена спортсменка.
Рукет Куштова уверена: самые яркие победы еще впереди, ведь она только в начале славного спортивного пути. Сейчас она учится и параллельно готовится к участию в чемпионате России. В университете и колледже ее поддерживают. Справляться с колоссальными нагрузками помогает мечта об олимпийском золоте, выработанный годами работы в ринге характер и пример мамы-анестезиолога. Маму девушка называет героиней и восхищается ее искренним стремлением помогать людям и готовностью все силы отдавать любимой работе.
— Я вижу, как моя мама работает, и постоянно говорю: «Я тоже так же хочу, мам. Я хочу быть героем, как ты». А она отвечает: «Тогда не сдавайся, бери себя в руки и работай еще больше. Сейчас сложно, завтра будет легче», — рассказывает Рукет.
Справляться с трудностями помогают и примеры кумиров: заслуженного мастера спорта России Екатерины Пальцевой, которая подчеркивает, что каждый спортсмен работает на полную мощность, преодолевает себя ради цели, заслуженного мастера спорта России Юлии Чумгалаковой.
— Я вижу, как они пашут. Они делают вдвое или даже втрое больше всех остальных спортсменов. Они добились такого уровня мастерства, о котором я сейчас только мечтаю и буду добиваться этого, — говорит Рукет Куштова.
Отвечая на вопрос, что для нее бокс, отвечает — искусство защиты, изящный и красивый спорт.