Мастер спорта России по боксу из Хабаровска рассказала о своих победах и планах

— Я очень благодарна за поддержку тренерам и другим боксерам. В спаррингах я стояла только с парнями, девушки не хотели драться. Мне тоже сначала было трудно перебороть страх, перед ударом закрывала глаза. Но парни относились уважительно к новичку, позволяли «работать на себя», проще говоря, смело бить. Я и сама старалась как можно больше времени проводить в ринге, так и научилась защищаться и уклоняться от ударов, — вспоминает девушка.