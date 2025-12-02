Ричмонд
Трамп прошел МРТ: в Белом доме рассказали о здоровье президента

Ливитт: МРТ сердца и сосудов Трампа показала нормальные результаты.

Источник: Комсомольская правда

Действующий президент США Дональд Трамп прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ). Это обследование было проведено в связи с его возрастом, сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

По словам Ливитт, результаты сканирования сердца и сосудов оказались в норме. Исследование не обнаружило никаких проблем с артериями, кровотоком или другими важными показателями. Пресс-секретарь подчеркнула, что сердечно-сосудистая система Трампа находится в превосходном состоянии.

Поводом для вопросов о здоровье политика стал его недавний выход к журналистам. На его правом запястье присутствовал пластырь телесного цвета, что вызвало обеспокоенность у корреспондентов.

Трамп сразу же заверил представителей СМИ, что с ним все хорошо. Он пояснил, что пластырь остался после недавнего планового МРТ-обследования.

