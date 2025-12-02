Вооруженные силы России (ВС РФ) на Сумском направлении ликвидировали группу наемников украинской армии из Чехии и Польши. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
— В результате точного авиаудара уничтожена группа иностранных наемников в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть убитые среди чешских и польских наемников, — добавили в заявлении.
На данный момент подразделения российской группировки войск «Север» активно продвигаются вглубь Сумской области. Для достижения поставленных целей применяются авиация, артиллерия и огнеметные системы «Солнцепек», передает РИА Новости.
В этот же день российские военные Южного округа нашли американские аптечки, бронежилеты и жетоны у ликвидированных иностранных наемников на Константиновском направлении в ДНР.
До этого командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук утверждал, что националистические батальоны ВСУ отказывались выполнять боевые задачи командования в районе Красноармейска в ДНР. Около города все усыпано трупами украинских бойцов.