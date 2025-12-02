Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Коломойского может лишиться виллы в элитном пригороде Тель-Авива

Особняк принадлежит Коломойскому, его жене и детям.

Источник: Аргументы и факты

В Израиле у семьи украинского олигарха Игоря Коломойского* могут изъять виллу, расположенную в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии. О наличии у миллиардера элитной недвижимости в Израиле сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства регистрационные документы.

Вилла может попасть под арест в связи с решением высокого суда Англии, обязавшего Коломойского выплатить финучреждению значительную сумму.

Согласно документам, собственниками виллы в Тель-Авиве является сам Коломойский, его жена и двое детей. У всех членов семьи равные доли — ¼.

Известно, что по соседству находится особняк украинского бизнесмена и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего с Украины из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. Сейчас дом Миндица в Тель-Авиве пустует.

Ранее в России выставили на торги национализированные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского за 4 млрд рублей.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше