Семья Коломойского может лишиться виллы в элитном пригороде Тель-Авива

В Израиле у семьи украинского олигарха Игоря Коломойского* могут изъять виллу, расположенную в элитном пригороде Тель-Авива Герцлии. О наличии у миллиардера элитной недвижимости в Израиле сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства регистрационные документы.
Вилла может попасть под арест в связи с решением высокого суда Англии, обязавшего Коломойского выплатить финучреждению значительную сумму.
Согласно документам, собственниками виллы в Тель-Авиве является сам Коломойский, его жена и двое детей. У всех членов семьи равные доли — ¼.
Известно, что по соседству находится особняк украинского бизнесмена и «кошелька» Владимира Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего с Украины из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. Сейчас дом Миндица в Тель-Авиве пустует.
Ранее в России выставили на торги национализированные активы украинского бизнесмена Игоря Коломойского за 4 млрд рублей.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.