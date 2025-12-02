«Брестэнерго» предупредило о выбросах черного дыма в Бресте до конца декабря

Жителей Бреста проинформировали, что в период со 2 по 29 декабря на Брестской ТЭЦ будут проводиться испытания котлоагрегатов на резервном топливе. В «Брестэнерго» уточнили, что в обозначенный период котлы будут работать на жидком топливе — топочном мазуте.