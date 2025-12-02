Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Брестэнерго» предупредило о выбросах черного дыма в Бресте до конца декабря

«Брестэнерго» назвало причину черных выбросов в Бресте из трубы ТЭЦ.

Источник: Комсомольская правда

«Брестэнерго» предупредило о выбросах черного дыма в Бресте до конца декабря. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

Жителей Бреста проинформировали, что в период со 2 по 29 декабря на Брестской ТЭЦ будут проводиться испытания котлоагрегатов на резервном топливе. В «Брестэнерго» уточнили, что в обозначенный период котлы будут работать на жидком топливе — топочном мазуте.

«В связи с этим допускаются кратковременные выбросы черного дыма из трубы, что является нормой при проведении подобных технологических работ», — уточнили в пресс-службе.

И заметили, что все указанные испытания проводятся в плановом порядке. Они направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования в отопительный период.