«Брестэнерго» предупредило о выбросах черного дыма в Бресте до конца декабря. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
Жителей Бреста проинформировали, что в период со 2 по 29 декабря на Брестской ТЭЦ будут проводиться испытания котлоагрегатов на резервном топливе. В «Брестэнерго» уточнили, что в обозначенный период котлы будут работать на жидком топливе — топочном мазуте.
«В связи с этим допускаются кратковременные выбросы черного дыма из трубы, что является нормой при проведении подобных технологических работ», — уточнили в пресс-службе.
И заметили, что все указанные испытания проводятся в плановом порядке. Они направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования в отопительный период.