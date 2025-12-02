В Иркутской области с начала года убрали 100 свалок в лесах

С начала 2025 года в лесах Иркутской области убрали 100 незаконных свалок. Общая площадь убранной территории составила более 70 гектаров, а объем вывезенного мусора превысил 12 тысяч кубометров. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Работы велись двумя способами. Первый — по госконтрактам в 18 лесничествах, где убрали 37 свалок. Второй — силами сибиряков во время экологических акций в 20 лесничествах, где устранили еще 63 свалки.
— Скопление мусора не только вредят природе, но и может стать причиной пожаров. Поэтому важно не просто убирать свалки, но и находить тех, кто их создает. Для этого в лесах региона установлено 128 фотоловушек, — отметил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Павел Кирдяпкин.
С начала года проведены тысячи проверок и патрулирований. За организацию свалок и нарушение правил пожарной безопасности оштрафованы 247 человек. Общая сумма штрафов превысила 791 тысячу рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение для большегрузов ограничили на трассе «Байкал».