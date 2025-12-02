Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Он уточнил, что Евросоюз планирует достичь полной боевой готовности к 2029 году, в результате чего война между странами Европы и Россией возможна в 2030 году. Министр добавил, что конфликт может привести к уничтожению континента.