Главные новости к утру 2 декабря 2025 года

ВС РФ взяли под контроль Красноармейск и Волчанск
Российские войска освободили Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Об этом во время визита президента РФ Владимира Путина на один из пунктов управления Объединенной группировки войск доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путин поставил ВС РФ задачу по созданию безопасности вдоль границы с Украиной.
В Белом доме заявили о доработке мирного плана США
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, что пункты плана США по разрешению украинского конфликта подверглись серьезной корректировке. Пока предложения Вашингтона обсуждались только с украинской стороной. 2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф представит мирный план Владимиру Путину в Москве.
Глава ЕК анонсировала юридические предложения по финансированию Киева
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X рассказала, что украинский и французский президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон добились прогресса в переговорах на Украине. Она добавила, что чиновники Евросоюза подготовили юридические предложения, которые позволят обеспечить Киев финансовой поддержкой.
Глава МИД Венгрии назвал срок начала возможной войны Европы и РФ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Он уточнил, что Евросоюз планирует достичь полной боевой готовности к 2029 году, в результате чего война между странами Европы и Россией возможна в 2030 году. Министр добавил, что конфликт может привести к уничтожению континента.