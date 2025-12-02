Обновлённую школу-интернат получил райцентр в Хабаровском крае

В селе Переяславка района имени Лазо завершён капитальный ремонт краевой школы-интерната № 9. Работы проведены в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Здание 1961 года постройки имело степень износа 45%, поэтому обновление требовало комплексного подхода. На модернизацию учреждения было направлено 125 млн рублей. Теперь воспитанники учатся в обновлённых помещениях, соответствующих современным требованиям.
По информации регионального министерства образования и науки, в здании школы выполнены электромонтажные работы, заменены сети водоотведения, вентиляции и отопления. Созданы условия для маломобильных учащихся, обновлены спальные и игровые комнаты, санузлы. Также учреждение получило новое оснащение: мебель для учебных кабинетов и рекреаций, оборудование для актового зала, сенсорной комнаты, кабинета логопеда и швейной мастерской. Установлены современные интерактивные доски, оборудование для пищеблока и кабинета психолога.
«Теперь наша школа преобразилась: светлые классы, новые окна, современное оборудование. Дети занимаются с удовольствием и чувствуют заботу о себе. Особая благодарность Президенту Владимиру Путину за такой подарок», — рассказала мама воспитанника интерната Лилия Иванова.
Отдельный вклад в ремонт внесли студенты-дизайнеры, разработавшие решения для обновлённых образовательных пространств, в том числе зон отдыха и игровых помещений.