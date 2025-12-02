Обновлённую школу-интернат получил райцентр в Хабаровском крае

По информации регионального министерства образования и науки, в здании школы выполнены электромонтажные работы, заменены сети водоотведения, вентиляции и отопления. Созданы условия для маломобильных учащихся, обновлены спальные и игровые комнаты, санузлы. Также учреждение получило новое оснащение: мебель для учебных кабинетов и рекреаций, оборудование для актового зала, сенсорной комнаты, кабинета логопеда и швейной мастерской. Установлены современные интерактивные доски, оборудование для пищеблока и кабинета психолога.