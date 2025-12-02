Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

Благотворительный фонд был создан в 2013 году, в январе 2021 года учредителем стала Ангелина Долина.

Источник: Аргументы и факты

Налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, основанный дочерью Ларисы Долиной Ангелиной. Это следует из юридических регистрационных документов.

В документах указано: «Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)». Фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте того же года она утратила этот статус.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже квартиры, принадлежащей певице. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала договор, будучи введенной в заблуждение. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, лишив Лурье этого права. Этот прецедент вызвал серьезные опасения у риелторов относительно безопасности сделок с вторичным жильем.