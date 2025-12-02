Налоговая ликвидировала фонд, учредителем которого была дочь Ларисы Долиной

Налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, основанный дочерью Ларисы Долиной Ангелиной. Это следует из юридических регистрационных документов.
В документах указано: «Прекратило деятельность (ликвидация некоммерческой организации по решению суда)». Фонд был создан в 2013 году. В январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина, но уже в марте того же года она утратила этот статус.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже квартиры, принадлежащей певице. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и подписала договор, будучи введенной в заблуждение. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, лишив Лурье этого права. Этот прецедент вызвал серьезные опасения у риелторов относительно безопасности сделок с вторичным жильем.