В Сибири предложили систему мониторинга для энергообъектов с малой и микрогенерацией

Как уточнили ТАСС в пресс-службе НГТУ, речь идет об объектах для энергоснабжения частных домов, небольших предприятий, производящих электроэнергию в основном для собственных нужд, а также об источник электроэнергии, которые сочетают возобновляемые источники энергии с традиционной энергетикой. По словам доцента кафедры автоматизированных электроэнергетических систем факультета энергетики НГТУ Ильи Дулова, массовое внедрение, эксплуатация и развитие распределенной малой и микрогенерации в стране привело к необходимости создать доступные системы и средства мониторинга режимов работы подобных энергообъектов.