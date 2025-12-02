ЕС хочет кинуть Бельгию: Брюссель не получил гарантий от партнеров по российским активам

Страны Европейского союза отклонили требования Бельгии о предоставлении безграничных финансовых гарантий в связи с планом использования замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Politico.
Бельгия, на чьей территории находятся основные активы, опасается судебных исков от России. Премьер-министр страны Барт Де Вевер просил у партнёров по ЕС гарантии на полную сумму активов — свыше 140 миллиардов евро.
Европейские дипломаты назвали эти требования чрезмерными. Они не готовы подписывать подобные документы и брать на себя непредсказуемые финансовые риски.
Этот спор может сорвать утверждение плана помощи Украине до саммита ЕС в декабре. Еврокомиссия планирует представить юридическое обоснование для использования прибыли от российских активов на этой неделе.
В качестве альтернативы рассматривается выпуск новых общих долгов ЕС. Однако многие страны не хотят использовать для помощи Киеву деньги своих налогоплательщиков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное использование Бельгией российских активов будет считаться истинным актом воровства. Она напомнила об ответственности за подобные поступки.