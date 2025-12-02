Ричмонд
В Уфе проверили, как управляющие компании содержат места для сбора ТКО

Всего в этот раз осмотрели площадки 64 многоквартирных домов.

Источник: пресс-служба / УКХиБ Уфы

Во второй половине ноября муниципальный контроль проведён по 55 площадкам с 206 контейнерами, сообщили в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Основные нарушения: неисправность площадок (39). Кроме того, 29 баков вопреки правилам стояли возле подъездов, а 14 площадок устроены прямо на земле, без асфальтового основания. 12 площадок были грязными. 16 контейнеров имели неисправности.

В итоге 34 управляющие компании получили уведомления о нарушениях с указанием устранить их в определённые сроки.

Ранее сообщали, сколько всего в Уфе имеется ёмкостей для сбора отходов (порядка 11 тыс.).