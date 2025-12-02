Малкин обогнал Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Центральный нападающий «пингвинов» отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Теперь у Малкина 26 очков (6+20), он делит третью позицию рейтинга с игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным (8+18). У следующего за ними Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» 25 очков (12+13).