Малкин обогнал Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» отметился двумя ассистами в матче против «Филадельфии Флайерз».

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», обогнал соотечественника Александра Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Национальной хоккейной лиги, заняв третье место.

Центральный нападающий «пингвинов» отметился двумя ассистами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Теперь у Малкина 26 очков (6+20), он делит третью позицию рейтинга с игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным (8+18). У следующего за ними Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» 25 очков (12+13).

Лидирующее место по-прежнему занимает Никита Кучеров, играющий за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», с 32 очками (11+21). «Серебро» у Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд» с 31 очком (17+14).

Ранее сообщалось, что Малкин поднялся на 27-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ по количеству набранных очков.